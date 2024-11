Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Fiuggiring

23.11.24, 16:15 Uhr - 24.11.24, 01.15 Uhr

Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag in ein Einfamilienhaus im Fiuggiring in Helmstedt ein. Sie erbeuteten Bargeld. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand begaben sich die unbekannten Täter zunächst auf die rückwärtige Gebäudeseite und verschafften sich dort mittels Gewalteinwirkung auf die Terrassentür Zutritt zum Haus. Im Innern durchsuchten sie alle Räume nach sich lohnender Beute. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei den Ermittlern des 2.Fachkommissariats zu melden.

