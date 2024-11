Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

14.11.2024, 17.10 Uhr

Am Donnerstag, 14.11.2024, verursachte ein bisher unbekannter Fahrer eines Motorrades einen Verkehrsunfall und flüchtete danach. Zwei Pkw wurden leicht beschädigt.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 48-jähriger Wohnmobil-Fahrer und ein 79 Jahre alter Tiguan-Fahrer die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben. An der Kreuzung Ecke Grauhorststraße mussten beide verkehrsbedingt an einer Ampel halten. Der 48-Jährige stand auf dem rechten Fahrstreifen, der 79-Jährige auf dem linken Fahrstreifen leicht versetzt dahinter. Plötzlich näherte sich ein dunkel gekleideter Motorradfahrer, der zwischen den haltenden Pkw mittig hindurchschlängelte. Auf Höhe des Tiguans geriet der Motorradfahrer ins Schlingern und prallte gegen die Beifahrerseite des Pkw. Der Kradfahrer schlingerte weiter und touchierte das Heck und die Fahrerseite des Wohnmobils, bevor er letztlich stürzte.

Als die beiden betroffenen Pkw-Fahrer ausstiegen, um dem gestürzten Motorradfahrer zu helfen, stand dieser auf, sprang auf sein Motorrad. Nun fuhr er über einen Grünstreifen auf die Gegenfahrbahn und setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort.

Eine Beschreibung des Motorrades liegt nicht vor. Es könnte sich jedoch nach Zeugenaussagen um eine Art Geländemaschine gehandelt haben.

Da sich weitere Pkw an der Kreuzung aufhielten, hoffen die Ermittler, dass sich einige Fahrer etwas genauer an den Motorradfahrer oder das Kennzeichen erinnern können. Hinweise bitte an die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell