Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei suchte Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Jenaer Straße

21.11.2024, 21.15 Uhr

Am Donnerstagabend wurde in der Jenaer Straße ein Müllcontainer durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Durch die schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Müllcontainer verhindert werden.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

