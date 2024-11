Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Einfamilenhäuser - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mörse, Heershop

19.11.2024, 11.45 Uhr bis 21.11.2024, 01.15 Uhr

Wolfburg, Mörse, Küsterwiese

20.11.2024, 17.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen in zwei Einfamilienhäuser im Wolfsburger Stadtteil Mörse ein.

Zunächst verständigte die Eigentümerin eines Hauses in der Straße Küsterwiese am Mittwochabend die Polizei, nachdem sie einen Einbruch in sein Haus bemerkt hatte. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Haus. Dort wurden die Räumlichkeiten nach potentiellem Diebesgut durchsucht. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

In der Nacht zu Donnerstag stellten die Eigentümer eines Hauses in der Straße Küsterwiese bei ihrer Rückkehr fest, dass Einbrecher in ihr Haus eingedrungen waren. Die Täter gelangten auch hier über die Terrassentür ins Innere des Gebäudes und durchsuchten die einzelnen Räume. Mit vorgefundenem Bargeld und Schmuck verließen sie das Haus und konnten unerkannt entkommen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell