Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperverletzung - 22-Jähriger greift mehrere Frauen am Hauptbahnhof an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Willy-Brandt-Platz

19.11.24, 09.45 Uhr

Am Dienstagvormittag griff ein 22-jähriger Mann am Wolfsburger Hauptbahnhof mehrere Frauen an und verletzte sie. Er wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Zunächst fragte der 22-Jährige eine 17-Jährige nach einer Zigarette, während diese in der Halle des Hauptbahnhofes saß. Als die junge Frau erwiderte, keine Zigaretten zu haben, reagierte der Mann aggressiv und bedrohte die 17-Jährige verbal. Des Weiteren warf er ihr einen Gegenstand ins Gesicht. Als das Opfer aus Angst vor dem Angreifer aus der Bahnhofshalle flüchtete, folgte ihr der 22-Jährige, versuchte mehrfach sie festzuhalten und schlug ihr mit der Faust gegen die Schläfe. Letztendlich konnte sich die junge Frau in einem vor dem Bahnhof geparkten PKW eines Bekannten, auf welchen sie in der Bahnhofshalle gewartet hatte, in Sicherheit bringen.

Kurze Zeit später verfolgte und bedrohte der 22-Jährige eine 40-jährige Frau auf dem Bahnhofsvorplatz, welche gerade mit dem Zug angekommen und in Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße unterwegs war. Als eine 20 Jahre alte Wolfsburgerin die bedrohliche Situation beobachtete, kam sie der 40-Jährigen sofort zur Hilfe. Unverzüglich schlug der Angreifer der Helferin mit seiner Faust ins Gesicht. Als sie sich daraufhin von ihm wegdrehte und weglaufen wollte, schubste sie der Mann zu Boden und setzte dazu an, die 20-Jährige zu treten. Aus unbekannten Gründen ließ er jedoch von diesem Vorhaben ab.

Die in der Zwischenzeit durch einen Zeugen alarmierten Polizeibeamten konnten den 22-Jährigen im weiteren Verlauf in einem Zug antreffen, herausbegleiten und zur Polizeidienststelle in der Heßlinger Straße bringen. Aufgrund des offensichtlichen psychischen Ausnahmezustandes des 22-Jährigen wurde er nach Begutachtung durch einen Bevollmächtigten der Stadt Wolfsburg in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert.

