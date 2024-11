POL-WOB: Telefonbetrüger ergaunern knapp 2600 Euro

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, 22.11.2024 Am Donnerstagabend wurde ein 17-jähriger Jugendlicher vorläufig festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, am vergangen Freitag zwei versuchte Vergewaltigungen im Wolfsburger Ortsteil Hattorf und in Lehre-Beienrode (Landkreis Helmstedt) begangen zu haben (wir berichteten). Intensive Ermittlungen und Zeugenhinweise führten ...

