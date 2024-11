POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Reifendiebstahl gesucht

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet eine Bank-Filiale in Menslage in den Fokus von Einbrechern. Um ca. 04 Uhr versuchten sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Quakenbrücker Straße zu verschaffen. Da die Alarmanlage auslöste, ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden ...

