Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rauschgift im Schließfach

Jena (ots)

An Bahnhöfen ist es üblich, dass länger genutzte Schließfächer durch berechtigte Mitarbeiter geöffnet werden. Teilweise finden sich dann kuriose Gegenstände in den Schließfächern. So auch geschehen Sonntagnachmittag am Bahnhof Paradies. Eine scheinbar harmlose Einkaufstüte sorgte hier für Aufsehen. Was zunächst wie ein ungenutztes Schließfach wirkte, entpuppte sich als Versteck für Drogen. Beim Öffnen des Fachs fanden die Mitarbeiter ein Kilogramm Cannabis - ein Fund, der nicht nur überraschend, sondern auch strafrechtlich brisant ist. Die Polizei sicherte das Rauschgift und leitete sofort Ermittlungen ein. Nun gilt es, zu klären, wann und von wem die Tüte in das Schließfach gelegt wurde. Die Polizei untersucht den Fall, um die Hintergründe des Verstecks und mögliche Täter zu ermitteln.

