Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weiterhin Betrugsanrufe

Weimar (ots)

Auch am Sonntag kam es wieder zu zahlreichen Anrufen vermeintlicher Polizeibeamter. So wurde unter anderem eine 75-Jährige in Gaberndorf kontaktiert, die telefonisch bereitwillig Auskunft über ihr Vermögen gab. Glücklicherweise gab sie keine Kontodaten preis. Da die unbekannten Täter offensichtlich Lunte gerochen hatten, meldeten sie sich in der Folge alle drei Stunden bei der Rentnerin, vermutlich um ihr Vertrauen zu gewinnen. Nachdem sich die Frau ihrer Tochter anvertraut hatte, wurde die richtige Polizei gerufen, die die entsprechende Anzeige aufnahm. Wie bereits schon am Wochenende ergehen dahingehend noch einmal folgende Hinweise: Anrufe wie diese sind keine Seltenheit, ob Schockanrufe zu angeblichen Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Verwandten oder Diebesbanden in der Nachbarschaft. Lassen Sie bei Anrufen von vermeintlichen Polizeibeamten eine gesunde Vorsicht walten. Die Polizei ruft in der Regel nicht mit unterdrückter Rufnummer an. Auch Fragen zu Wertsachen oder Bargeld werden durch die Polizei nicht gestellt. Sollte sich Ihnen ein Polizeibeamter persönlich vorstellen, gerade in zivil, lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen und fragen Sie im Zweifel bei Ihrer örtlichen Dienststelle nach, ob es sich um einen echten Polizeibeamten handelt.

