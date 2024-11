Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Fischdiebstahl - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geriet ein Gewerbebetrieb in der Leckerstraße in den Fokus von Dieben. Zwischen 21:50 und 00:06 Uhr betraten die Täter das Grundstück und entwendeten eine bisher unbekannte Menge an Fisch. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05473/959210 (zu Geschäftszeiten) oder 05471/9710 (außerhalb der Geschäftszeiten)

