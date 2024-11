Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Einbruch in Feuerwehrhaus - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet das Feuerwehrhaus in Ostercappeln in der Venner Straße in den Fokus von Einbrechern. Um ca. 01:30 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Gerätehaus. Wenig später verließen sie das Feuerwehrhaus wieder und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05473/959210 (zu Geschäftszeiten) oder 05471/9710 (außerhalb der Geschäftszeiten)

