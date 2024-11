Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Polizei ermittelt in Brandserie auf Hochtouren

Osnabrück (ots)

Seit einiger Zeit beschäftigt eine Serie von Bränden die Polizei Osnabrück sowie die Gemeinde Bissendorf. Am 12. November 2024 konnte ein jugendlicher Tatverdächtiger in der Nähe eines Brandortes festgenommen und zu einer Polizeidienststelle gebracht werden. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurde der Tatverdächtige von der Polizei entlassen. "Aktuell prüfen wir die Verdachtspunkte rund um den Tatverdächtigen und führen weitere Maßnahmen durch, um der Brandserie in Bissendorf ein Ende zu setzen.", so Malte Hagspihl, Pressesprecher der Polizeiinspektion Osnabrück. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Bissendorf, Guido Halfter appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: "Die anhaltenden Brände sind eine Belastung, auch für mich. Ich bitte Sie daher eindringlich, Ruhe zu bewahren und der Polizei das notwendige Vertrauen zu schenken, um die Vorfälle aufzuklären und die Brandserie zu beenden. Besonnenheit und etwas Geduld sind jetzt entscheidend."

