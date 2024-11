POL-OS: Osnabrück/Hellern: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigungen an Autos

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag (15:15 Uhr) bis Samstagmorgen (09:00 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Sportvereins an der Alwine-Wellmann-Straße. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter ...

