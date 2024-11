Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Landkreis Osnabrück: Drei schwere Glätteunfälle am Freitagabend

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Toyota gegen 22:20 Uhr in Belm die A33 in Richtung Diepholz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der junge Mann auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte zunächst mit seinem PKW gegen die Außenschutzplanke. Anschließend schleuderte der Toyota wieder auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit einem VW. Der 21-jährige Wallenhorster erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 40-jährige VW-Fahrer, ein Mann aus Bramsche, blieb glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Nur eine Stunde später krachte es erneut auf der A33, dieses Mal in Fahrtrichtung Bielefeld. Bei Hilter verlor eine 21-Jährige bei glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Hyundai und kollidierte mit einem neben ihr fahrenden LKW samt Anhänger. Der Hyundai überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die 21-jährige Belmerin und eine 20-jährige Mitfahrerin (whft. Bramsche) verletzten sich dabei leicht. Ein weiterer Mitfahrer, ein 22-jähriger Belmer, erlitt schwere Verletzungen. Der 41-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Alle Verletzten kamen anschließend mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die A33 wurde für die Abschlepp- und Reinigungsarbeiten in Richtung Bielefeld bis zum Morgen gesperrt.

Nur ca. 10 Minuten später ereignete sich in Bersenbrück ein weiterer Glätteunfall. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Audi gegen 23:30 Uhr die B68 in Richtung Bokel. In Höhe der Quakenbrücker Straße geriet der junge Mann aus Seelze aufgrund von Blitzeis mit seinem PKW in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden VW Golf und anschließend frontal mit einem nachfolgenden BMW. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 24 -jährige Fahrer des Golfes (whft. Bersenbrück) und die 46-jährige BMW-Fahrerin (whft. Badbergen) erlitten leichte Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden anschließend durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An allen Autos entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell