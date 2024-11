Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Wohnungseinbrüchen

Osnabrück (ots)

Am Samstag brachen Unbekannte zwischen 15:00 und 20:00 Uhr in ein Wohnhaus am Richard-Straus-Weg unweit zur Beethovenstraße ein. Die Täter entwendeten unter anderem Elektrogeräte und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Nur knapp 2 Kilometer entfernt kam es zwischen 15:00 und 23:00 Uhr zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus An der Illoshöhe unweit zur Heinrich-Groos-Straße. Mit bislang unbekannten Diebesgut kamen die Diebe auch hier unerkannt davon. Hinweise zu den Tätern oder den Taten nimmt die Polizei unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2215 entgegen.

