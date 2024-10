Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Erste gemeinsame Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Polizei Goch auf dem Flachsmarkt

Gemeinsame Presseerklärung der Stadt Goch und der Polizei im Kreis Kleve

Goch (ots)

Anlässlich des Gocher Flachsmarktes am Dienstag (29. Oktober 2024) gingen zum ersten Mal Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt Goch mit Polizeibeamten des Bezirksdienstes der Polizeiwache Goch gemeinsam auf Streife. Jürgen Hanke und Michael Drechsel gehören dem im November 2023 aufgestellten KOD, an, der als Ansprechpartner für die Bürger vor Ort regelmäßig im Stadtgebiet und den Ortsteilen unterwegs ist, auch außerhalb der "normalen" Bürodienstzeit. "In dem ersten Jahr seines Bestehens hat sich unser KOD sehr gut etabliert und erfährt eine hohe Akzeptanz und Anerkennung in der Bevölkerung", so Torsten Matenaers, Sprecher der Stadt Goch. "Wir legen dabei großen Wert auf die Zusammenarbeit mit der Polizei." Polizeihauptkommissar Michael van den Heuvel, der neben Polizeihauptkommissar Wolfgang Schmitz die beiden städtischen Mitarbeiter auf dem Flachsmarkt begleitete, konnte in der bisherigen Zusammenarbeit nur positives berichten: "Wenn es auch heute die erste gemeinsame Streife war, so haben wir uns in der Vergangenheit schon häufiger bei anderen Einsatzanlässen getroffen, beispielsweise im Rahmen der Schulwegsicherung, wo die Kollegen sehr engagiert mit uns gemeinsam den Schutz für unsere Schulkinder verbessert haben! Auch bei Ruhestörungen muss jetzt nicht immer ein Streifenwagen der Polizei kommen, das arbeiten die Kollegen des Ordnungsdienstes im Rahmen ihrer Möglichkeiten ab!". Auch zukünftig werden solche gemeinsamen Streifen zwischen KOD und Polizei in Goch stattfinden!

