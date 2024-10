Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern

Emmerich am Rhein - Öffentlichkeitsfahndung nach Inverkehrbringen von Falschgeld

Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Geldern / Emmerich (ots)

Der bisher unbekannte Tatverdächtige zahlte seine Einkäufe in zwei Filialen einer Parfümerie in Geldern am 30.08.2024 gegen 13:04 Uhr und in Emmerich am 15.08.2024 gegen 16:45 Uhr mit jeweils einem 500,00 Euro-Schein. Bei den Geldscheinen handelte es sich um Falschgeld. Bei den Taten wurde der Tatverdächtige von der Videoüberwachung aufgezeichnet.

Bilder des Mannes sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/149925

Die Kripo in Kalkar nimmt unter Telefon 02824 880 Hinweise zur Identität des Mannes entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell