Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl

Wer kennt die Personen auf den Bildern?

Goch (ots)

Eine bislang unbekannte weibliche Tatverdächtige klingelte am 23.09.2024 gegen 17 Uhr an einem Haus an der Bedburger Straße in Goch um auszukundschaften, ob die Bewohner zu Hause sind. Kurze Zeit später überstiegen zwei unbekannte männliche Tatverdächtige ein Dach und versuchen im rückwärtigen Bereich des Hauses zuerst ein Fenster aufzuhebeln und schlugen dieses anschließend mit einem Nothammer ein. Als die beiden Tatverdächtigen über die Überwachungskamera von der Geschädigten angesprochen wurden, flüchteten sie vom Tatort.

Tatverdächtige 1:

-weiblich -ca. 30 Jahre alt -dunkle Haare -schwarzes Oberteil, blaue Jeans, weiße Sneaker

Tatverdächtiger 2:

-männlich -ca. 30 Jahre alt -schlanke Statur -dunkle Haare -dunkler Hoodie von NIKE, blaue Jeans, dunkle Sneaker mit weißer Sohle -Vollbart, in Bereich der Oberlippe schwach ausgeprägt -roten Nothammer mitgeführt

Tatverdächtiger 3:

-männlich -ca. 50 Jahre alt -schlanke Statur -dunkler Pullover, blaue Jeans, dunkle Arbeitsschuhe, blaue Basecap

Bilder der Personen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/149922

Die Kripo in Goch nimmt unter Telefon 02823 1080 Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell