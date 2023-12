Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Germersheim (ots)

Am 22.12.2023 wurde im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr ein Audi A6 auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mainzer Straße durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Hinweise zu dem Unfallgeschehen bzw. zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 - 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

