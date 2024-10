Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Sturzgeschehen im Kreuzungsbereich: Pkw entfernt sich von der Örtlichkeit

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (28. Oktober 2024) kam es gegen 07:50 Uhr im Kreuzungsbereich Eltener Straße / Windmühlenweg in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 15-jähriger Junge aus Emmerich befuhr mit einem Pedelec, auf der falschen Straßenseite, den Radweg der Eltener Straße in Fahrtrichtung Emmericher Innenstadt. Im Bereich der Kreuzung Eltener Straße / Windmühlenweg kreuzte ein schwarzer Audi A4 den Einmündungsbereich und stoppte an der dortigen Haltelinie. Zwar kam es zu keiner Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, doch erschreckte sich der vorfahrtsberechtigte Pedelec-Fahrer und verlor dadurch die Kontrolle. Der 15-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der männliche Verkehrsteilnehmer im schwarzen Audi A4 entfernt sich unterdessen in Fahrtrichtung Emmerich-Elten von der Unfallörtlichkeit.

Der 15-Jährige konnte den Verkehrsteilnehmer im schwarzen Audi A4 wie folgt beschreiben:

- männlich - westeuropäischer Phänotyp - ca. 40 bis 45 Jahre alt - kurze Haare

Die Polizei Emmerich sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell