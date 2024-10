Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht: Blauer Skoda auf Parkplatz beschädigt

Geldern (ots)

Am Sonntag (27. Oktober 2024) kam es zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr am Nordwall in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 38-jährige Nutzer eines blauen Skoda Octavia hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Elektronikartikel abgestellt und mussten nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen im Bereich des hinteren Radkastens auf der Fahrerseite feststellen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Der 38-jährige Mann aus Geldern informierte die Polizei über die Verkehrsunfallflucht.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell