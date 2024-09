LPI-NDH: Mit Navigationssytem auf Irrwegen

Oldisleben (ots) - Unbekannte betraten eine Gartenanlage im Bretlebener Weg, um in der Zeit vom 31. August 15 Uhr bis 02. September 18.30 Uhr auf Beutezug zu gehen. Nachdem der oder die Täter gewaltsam in eine Gartenlaube eindrangen, wurde Kameratechnik demontiert und entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

