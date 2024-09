LPI-NDH: Einbrecher entwenden Kameratechnik

Mühlhausen (ots) - Während der Streifentätigkeit stellten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich am Dienstag gegen 01 Uhr einen 24-Jährigen bei einer Diebstahlhandlung fest. Der Mann beabsichtigte am Bastmarkt ein mobiles Verkehrszeichen zu entwenden. Anstatt der Beute erhielt der Beinahedieb eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

