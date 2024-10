Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Bienen - Verkehrsunfall

Gestürzter Motorradfahrer verletzt sich schwer

Rees-Bienen (ots)

Am Freitag (25. Oktober 2024) gegen 16:10 Uhr stürzte ein 31-jähriger Motorradfahrer auf der Straße Grietherbusch und verletzte sich schwer. Der 31-jährige Mann aus Wesel war mit seiner Yamaha in Richtung Bienen unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und stürzte. Die Fahrbahn war zum Unfallzeitpunkt verschmutzt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Sturz aufgrund der Straßenbeschaffenheit zu Stande kam. (as)

