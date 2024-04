POL-OF: Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trickdiebe beklauen Rentner, Geschwindigkeit im Visier der Ordnungshüter und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Zeugensuche: Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - Hanau

(fg) Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs am Mittwochnachmittag in der Ernst-Barthel-Straße in Höhe einer dortigen Fußgängerampel ermittelt die Polizei und sucht Zeugen, die Hinweise zu einem grauen Mitsubishi geben können. Eine 43 Jahre alte Frau erschien am Mittwoch bei der Polizei und gab an, dass sie gemeinsam mit ihrer vier Jahre alten Tochter gegen 12.50 Uhr die Straße bei grünzeigender Fußgängerampel überquert habe; die Ampel ist derzeit in der Ernst-Barthel-Straße unmittelbar neben der Baustelle "Argonner Park" eingerichtet. Kurz vor dem Erreichen der anderen Straßenseite habe die Frau laute Motorengeräusche wahrgenommen. Das graue Auto sei zudem mit sehr hoher Geschwindigkeit dicht an der Hanauerin und deren Tochter vorbeigefahren. Es sei laut den Angaben der 43-Jährigen beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen. Der Wagen machte sich dann in Richtung der Straße "In den Tannen" davon. Auf der Heckscheibe habe sich ein Aufkleber mit einem Rollstuhl befunden. Letztlich wurde das Auto in der Straße "Taubenkopf" abgestellt, jedoch ohne Fahrerin beziehungsweise Fahrer, aufgefunden. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0 auf der Wache der Polizeistation in Großauheim.

2. Trickdiebe beklauen Rentner - Hanau

(jm) Zwei Trickdiebe waren am Donnerstagnachmittag in der Sternstraße im Bereich der 25er-Hausnummern zugange: Gegen 15 Uhr gelangten sie in die Wohnung eines Rentners. Sie gaukelten vor Goldschmuck und Münzen anzukaufen. Während ein Täter den betagten Mann ablenkte, durchsuchte der Komplize das Wohnzimmer. Die Diebe nahmen schließlich Geld des Seniors mit und verschwanden. Einer war etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und korpulent. Er hatte kurze hellgraue Haare, trug eine blaue Jeans und eine graue Jacke. Sein Komplize war 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle kurze Haare und trug dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine unbekannten Personen in die eigene Wohnung. Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann der Ansprechpartner und telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-233 erreichbar.

3. Baustellendiebe unterwegs - Rodenbach

(cb) Mehrere Meter Kabel wurden von bislang unbekannten Dieben zwischen Mittwoch, 15.45 Uhr und Donnerstag, 7.15 Uhr, aus einem Rohbau im Sonnenring (20er Hausnummern) geklaut. Mit dem Kabel im Wert von etwa 1.000 Euro flüchteten die Langfinger in unbekannte Richtung. Von einer weiteren Baustelle in der Adolf-Reichwein-Straße wurde im gleichen Zeitraum eine Rüttelplatte im Wert von 5.200 Euro durch bislang unbekannte Täter geklaut. Ob es zwischen den beiden Diebstählen einen Zusammenhang gibt ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation in der Cranachstraße zu melden.

4. Im Kurpark angegangen: 25-Jähriger zog sich Verletzungen zu - Bad Orb

(fg) Am Donnerstagabend ging ein 25-Jähriger fußläufig durch den Kurpark in Richtung Altstadt, als er nach eigenen Angaben gegen 20 Uhr im Bereich der Inlinerbahn unvermittelt von hinten angegangen wurde. Er habe zunächst einen Schlag gegen den Kopf und im weiteren Verlauf wohl Pfefferspray ins Gesicht gesprüht bekommen. Geld sei nicht gefordert worden; aus der Umhängetasche würde ebenfalls nichts fehlen. Im Anschluss an die Tat wurde der 25-Jährige ärztlich behandelt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb zu melden.

5. Geschwindigkeit im Visier der Ordnungshüter - Bad Orb

(jm) Bei zwei Verkehrskontrollen im Rahmen der Aktionswoche "Roadpol-Speed", die Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Bad Orb mit Unterstützung weiterer Kräfte aus Main-Kinzig-Kreis am Donnerstag in Bad Orb durchführten, stellten die Ordnungshüter zahlreiche Verstöße fest. Bei den mittels Lasergerät durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen auf der Kreisstraße 890 in Fahrtrichtung Bad Orb in Höhe des dortigen Waldkindergartens und im Burgring/Ludwig-Schmank-Straße im verkehrsberuhigten Bereich wurden insgesamt 103 Fahrzeuge angemessen. Davon waren 28 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, was für die Betroffenen je nach festgestellter Geschwindigkeit ein Verwarngeld oder ein Bußgeldverfahren zur Folge hatte. Ferner wurden auch Gurtverstöße geahndet und ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz festgestellt. Anwohner sprachen insbesondere im verkehrsberuhigten Bereich die Schutzleute an und befürworteten die Kontrollmaßnahmen. Verkehrssicherheit ist ein wichtiges Thema, insofern wird die Polizei auch über die Geschwindigkeitsaktionswoche hinaus auch weiterhin ein Augenmerk darauf haben und entsprechende Verkehrskontrollen durchführen. Nach wie vor ist Geschwindigkeit mit einer der Hauptunfallursachen für schwere Unfälle.

