POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Schlägerei am Neumarkt - Zwei Leichtverletzte

Osnabrück (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen kurz nach 04:00 Uhr zu einem Einbruch bei einem Juweliergeschäft in der Johannisstraße unweit zum Johannistorwall. Vier bislang unbekannte Täter verschafften sich dabei zunächst gewaltsam Zutritt in das Gebäudeinnere und entwendeten diversen Schmuck. Nur nach wenigen Minuten flüchteten die Diebe in Richtung Johannistorwall. Trotz sofort eingeleiteter ...

