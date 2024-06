FW-M: E-Scooter brennt (Milbertshofen)

Feuerwehr München

E-Scooter brennt (Milbertshofen)

München

Freitag, 28. Juni 2024, 19.47 Uhr

Petuelring

Die Feuerwehr ist gestern zum Brand eines E-Scooters alarmiert worden. Das Fahrzeug wurde dabei komplett zerstört.

Mehrere Anrufe erreichten die Integrierte Leitstelle zu einer Rauchentwicklung aus einem E-Scooter auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Die Einsatzzentrale alarmierte daraufhin ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle. Die Besatzung eines Rettungswagens einer Hilfsorganisation, welche gerade an einer Tankstelle stand, bemerkte den Vorfall ebenfalls.

Mit dem Feuerlöscher aus dem Rettungswagen machte sich die Besatzung auf die Flammen aus dem Elektroroller zu löschen. Die Flammen konnten dadurch abgelöscht werden. Allerdings war weiterhin eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Unter Atemschutz zerlegte der Angriffstrupp des HLF den E-Scooter. Nur mit schwerem technischen Gerät konnte die Abdeckung der Batterie geöffnet werden. Der in Brand geratene Akku wurde ausgebaut und zur weiteren Kühlung in ein Wasserbad getaucht. Dadurch konnte die Temperatur gesenkt und auch die Rauchentwicklung am Akku gestoppt werden. Über die Polizei wurde der Betreiber des E-Scooters informiert, um sein defektes Fahrzeug abzuholen.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

