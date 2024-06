Feuerwehr München

FW-M: Einsatzkräfte treffen fast zeitgleich mit Anton ein (Neuhausen)

München (ots)

Freitag, 28. Juni 2024; 4.00 Uhr

Maria-Luiko-Straße

Am frühen Freitagmorgen sind Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr zu einer Entbindung in den Münchener Westen alarmiert worden. Trotz Blaulicht war der neue Erdenbürger aber schneller und schon kurz vor Eintreffen wohlauf im Arm der glücklichen Eltern.

Um 04:00 Uhr morgens teilte ein aufgeregter Anrufer der Leitstelle mit, dass seine hochschwangere Frau und er das dritte Kind erwarten und die Wehen bereits regelmäßig einsetzen. Daraufhin wurde der Neugeborenen- und der Kindernotarztdienst sowie ein regulärer Notarztwagen zu der Alarmadresse beordert. Als der werdende Dreifachvater um 04:08 Uhr erneut anrief, um eine Rückfrage zu stellen, bemerkte er während des Telefonats, dass die Wehen stärker wurden und die Geburt wohl in absehbarer Zeit beginnen würde. Ab diesem Zeitpunkt gab es für den Nachwuchs aber kein Halten mehr. Innerhalb einer Minute durfte der Kollege in der Leitstelle die Entbindung eines gesunden Jungens vermerken, leitete erste Maßnahmen an und informierte die um 04:09 Uhr eintreffenden Rettungsmittel darüber, dass es für sie diesmal nur für den zweiten Platz reichte. Wenige Momente später trafen diese aber beim Elternpaar und dem kleinen Anton im Bad ein. Die Besatzung des Neugeborenen-Notarztwagens untersuchte den kleinen Mann, zeitgleich wurde die Mutter medizinisch versorgt. Nachdem feststand, dass alle Beteiligten wohlauf waren, wurde Anton mit dem Inkubator der Feuerwehr München und die Eltern mit dem Notarztwagen in eine Münchener Klinik transportiert.

Ob Anton später lieber in der Formel 1 oder mit Blaulicht in der Landeshauptstadt arbeiten möchte, ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Bilder vor.

(pes)

