Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Versuchter Einbruch in Bank-Filiale

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet eine Bank-Filiale in Menslage in den Fokus von Einbrechern. Um ca. 04 Uhr versuchten sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Quakenbrücker Straße zu verschaffen. Da die Alarmanlage auslöste, ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05431/907760 (innerhalb der Geschäftszeiten) oder 05439/9690 (außerhalb der Geschäftszeiten)

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell