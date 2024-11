Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 2 Verletzte nach Verkehrsunfall bei Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall Dienstagvormittag bei Neustadt-Glewe wurden die Fahrzeugführer der beteiligten PKW teils schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 11:20 Uhr eine 43-jährige Autofahrerin von der Straße An der Autobahn im Gewerbegebiet auf die B191 auf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW BMW, dessen 41-jähriger Fahrer auf der B191 von Neustadt-Glewe in Richtung Brenz fuhr. Beide Fahrzeugführer mussten im Anschluss mit teils schweren Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B191 für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 65.000 Euro. Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache, wobei bisher ein Vorfahrtsfehler als ursächlich erscheint.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell