Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei Schwerin bittet um Zeugenhinweise zu gefährlichen Fahrmanövern auf der Wismarschen Straße

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise. In der gestrigen Nacht kam es gegen 23:00 Uhr in der Wismarschen Straße, in Höhe der Möwenburgstraße, zu riskanten Fahrmanövern, durch die zwei Fußgängerinnen erheblich gefährdet wurden.

Nach ersten Erkenntnissen befanden sich zwei jüngere Fußgängerinnen auf dem Gehweg, als sie plötzlich einem grauen VW Up ausweichen mussten. Die Fußgängerinnen sollen durch einen Sprung zur Seite eine Kollision verhindert haben. In unmittelbarer Nähe drehte der Fahrer zudem mehrfach Kreise im Kreuzungsbereich, was die Situation für die anwesenden Verkehrsteilnehmer zusätzlich erschwerte.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte die Polizei einen möglichen Tatverdächtigen ermitteln. Bei dem Fahrer des VW Up handelt es sich vermutlich um einen 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Schwerin. Zusätzlich sollen sich während der Fahrt weitere Personen im VW Up aufgehalten haben.

Die Polizei bittet die beiden gefährdeten Fußgängerinnen, sich zur weiteren Klärung des Sachverhalts zu melden. Zudem werden weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise oder zu den PKW Insassen machen können, dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder über die Onlinewache zu melden.

