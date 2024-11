Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Zeugen gesucht nach Unfallflucht - Schulkind verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:15 Uhr, ereignete sich in der Lerchenstraße in Höhe der dortigen Schule ein Verkehrsunfall, bei dem ein siebenjähriger Junge leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Junge mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg überqueren, als es zu einer Kollision mit einem grauen Pkw kam. Die Autofahrerin erkundigte sich daraufhin kurz nach möglichen Verletzungen und setzte ihre Fahrt dann jedoch fort. Nach der Ankunft in der Schule klagte der Junge über Schmerzen und schilderte den Vorfall. Die Polizei leitet ein Strafverfahren gegen die unbekannte Fahrzeugführerin wegen Unfallflucht ein.

Wer Angaben zu dem grauen Pkw oder der Fahrerin machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160.

