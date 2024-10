Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Schuppens in Vellahn

Vellahn (ots)

In der Nacht zu Montag ist in Vellahn ein Schuppen mit landwirtschaftlichen Maschinen in Brand geraten und eingestürzt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Schuppen gegen 01:30 Uhr in Brand, woraufhin die Rettungskräfte alarmiert wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich im Schuppen landwirtschaftliche Maschinen, wovon mindestens eine durch das Feuer zerstört worden sein soll. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell