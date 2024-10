Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schaufensterscheiben in Schweriner Altstadt beschädigt - Polizei verfolgt Blutspur

Schwerin (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden in der Schweriner Altstadt mehrere Schaufenster mutwillig beschädigt. Die betroffenen Geschäfte befinden sich in der Buschstraße, Schmiedestraße und Helenenstraße. Der Gesamtschaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich der oder die unbekannten Täter möglicherweise verletzt. Eine Blutspur führte die Polizei von einem der Tatorte bis zum Marienplatz. Die Polizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch und wertet die gesicherten Spuren sowie Aufnahmen der Bildüberwachung nun aus, um Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen zu erhalten.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 zu melden.

