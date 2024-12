Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Schwerer Unfall auf Mindener Straße

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 70-jähriger Skoda-Fahrer gegen 14:00 Uhr die Mindener Straße in Richtung Wissingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Bad Essener in Höhe des Stepkewegs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Skoda überschlug sich daraufhin mehrfach. Der 70-Jährige und seine 67-jährige Beifahrerin waren zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnten jedoch mithilfe der Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde anschließen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seine 67-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und kam ebenfalls mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr ist aktuell nicht auszuschließen.

Die Unfallaufnahme dauert an. Die Mindener Straße ist in beide Richtung gesperrt, sodass es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommt.

