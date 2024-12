Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Versuchte Verkehrsunfallflucht: Misslungenes Überholmanöver endet mit tätlichen Angriff und Festnahme

Osnabrück/Badbergen (ots)

Am Montagabend, den 16.12.2024, gegen 18:26 Uhr, kam es in der Straße "An der B68" in Badbergen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein 19-jähriger BMW-Fahrer während eines misslungenen Überholmanövers mit dem Auto eines 28-jährigen Opel-Fahrers. Anschließend entfernte sich der 19-Jährige zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle.

Einsatzkräfte der Polizeistation Quakenbrück konnten den Beschuldigten kurze Zeit später im Nahbereich stellen. Der Mann zeigte sich aggressiv und uneinsichtig. Während des Einsatzes versuchte er mehrfach zu flüchten und nutzte unter anderem die Seitenscheibe des Streifenwagens, um sich zu befreien. Durch das schnelle Eingreifen der Polizeikräfte konnte dies verhindert werden.

Auch im Streifenwagen verhielt sich der 19-Jährige weiterhin aggressiv. Er trat mit voller Wucht durch die geöffnete Fensterscheibe in Richtung eines 34-jährigen Polizeibeamten und verletzte diesen leicht am Arm. Anschließend trat er gezielt in Richtung des Kopfes eines weiteren Beamten (31 Jahre) und verfehlte diesen nur knapp. Sowohl auf dem Weg zur Dienststelle als auch auf der Dienststelle setzte der Beschuldigte seinen Widerstand fort.

Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Dienstag aus dem Gewahrsam entlassen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die beiden angegriffenen Polizeibeamten erlitten Prellungen und Stauchungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell