Hoher Sachschaden entstand am Montag bei einem Unfall in Ulm.

Der 84-Jährige fuhr gegen 13.45 Uhr in der Schwarzenbergstraße Straße. Der Senior bog mit seinem VW nach rechts in die Beimerstetterstraße in Richtung Ortsausgang ab. Dort fuhr bereits ein 61-Jähriger mit seinem Mercedes. Der war in Richtung Dornstadt unterwegs und hatte Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden bei den Autos wird auf jeweils 10.000 Euro geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

