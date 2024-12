Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Elfjähriger von Jugendgruppe angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Ein 11-jähriger Junge wurde am Montagnachmittag, dem 16. Dezember 2024, um 15:30 Uhr, nahe der Bushaltestelle Hellern Nord Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem der Junge mit dem Bus an der Bushaltestelle ausgestiegen war, wurde er von vier männlichen Jugendlichen verfolgt und beleidigt. Als der Junge sich umdrehte, versetzte einer der Angreifer ihm einen Faustschlag in den Bauch. Die vier Jugendlichen schlugen gemeinsam auf ihn ein, bis er in einen Graben fiel. Einer der Angreifer nutzte einen Schlagring und traf den Jungen im Bauchbereich.

Die Angreifer werden als 16 bis 18 Jahre alt beschrieben. Einer trug eine graue Adidas-Mütze, eine schwarze Northface-Jacke und rote Sneakers. Ein anderer war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit Grabstein-Totenkopf-Emblem bekleidet. Ein weiterer Angreifer trug eine auffällige, neongrüne Jacke. Der vierte Täter hatte eine Narbe auf der Wange und führte einen Schlagring mit.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich tagsüber telefonisch unter 0541/327-3603 oder zu sonstigen Zeiten unter 0541/327-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell