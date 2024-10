Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgängerin auf Zebrastreifen von PKW erfasst

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagvormittag befuhr eine 61-Jährige mit ihrem Auto die Kaiserslauterer Straße in Richtung Verbandsgemeindeverwaltung. Am Zebrastreifen, welcher zum Bahnhof führt, erfasste sie eine Fußgängerin, die die Straße überqueren wollte. Der Rettungsdienst brachte die 37-jährige Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen erlitt diese mehrere Knochenbrüche.

Die Kaiserslauterer Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren aufgrund fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.|pirok

