POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Am Mittwochabend im Zeitraum von 16- 24 Uhr wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Wichernstraße einzubrechen. Die Täter wollten sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Wohnhaus verschaffen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab, so dass nichts entwendet wurde. Der Sachschaden an der Terrassentür wird auf rund 1000 Euro ...

mehr