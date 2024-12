Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Düsseldorf Stadtmitte - Polizist in Freizeit verhindert Taschendiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt - Zwei Verdächtige gefasst

Osnabrück/ Düsseldorf (ots)

Tatzeit: 18. Dezember 2024, 18:17 Uhr

Eigentlich wollte ein Polizist aus Osnabrück in seiner Freizeit nur den Weihnachtsmarkt besuchen, als er zwei mutmaßliche Taschendiebinnen daran hinderte, eine Geldbörse zu entwenden. So konnte er wahrscheinlich weitere Weihnachtsmarktbesucher davor bewahren, ebenfalls Opfer eines Taschendiebstahls zu werden. Er hielt die beiden Frauen fest und übergab sie den im Dienst befindlichen Kollegen.

Der Osnabrücker Beamte befand sich zu Besuch in Düsseldorf und beobachtete auf dem Marktplatz zwei Frauen, wie sie sich im Gedränge einer Person näherten. Während die eine versuchte, einen Schal blickschützend vorzuhalten, griff die andere in die Handtasche eines Weihnachtsmarktbesuchers. Sofort schritt der Polizist ein und verhinderte so den Diebstahl. Er hielt die beiden Tatverdächtigen fest und übergab sie den Beamten am nahe gelegenen Präsenzpunkt der Polizei auf dem Marktplatz. Die 18-jährige Heranwachsende aus Bosnien und Herzegowina und die 40-jährige Frau aus Kroatien wurden beide vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

