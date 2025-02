Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Raubstraftaten in Haft - Tübingen (TÜ)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 28.10.2023 / 11.34 Uhr

Unter anderem wegen des Verdachts der Begehung von Raubstraftaten und einer weiteren Straftat auf sexueller Grundlage ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 21-Jährigen. Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei begannen bereits Ende Oktober 2023, nachdem der zunächst unbekannte Tatverdächtige am 27.10.2023 gemeinsam mit einem noch unbekannten Mittäter im Stadtgebiet von Tübingen die hochwertige Jacke eines 15-Jährigen geraubt haben soll (wir berichteten). Eine weitere Tat ereignete sich am 28.07.2024 in Tübingen. Hier soll der Beschuldigte ebenfalls mittels Gewalt ein Mobiltelefon geraubt und anschließend den 15-jährigen Geschädigten und weitere Personen mit einem Messer bedroht haben.

Durch die akribischen kriminalpolizeilichen Maßnahmen konnten die Ermittler den Tatverdächtigen schließlich identifizieren. Die Staatsanwaltschaft Tübingen erwirkte daraufhin einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss und einen Haftbefehl. Bereits am Donnerstag (20.02.2025) wurde die Wohnung des Mannes durchsucht und dieser dort festgenommen.

Der bereits einschlägig polizeibekannte syrische Staatsangehörige wurde noch am selben Tag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tübingen zum Verbleib des Raubgutes sowie zu möglichen weiteren Straftaten des Mannes dauern an. (gj)

