POL-BO: Farbschmierereien in Witten - Polizei stellt Graffitisprayer (18)

Herne (ots) - Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann? Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/154284 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist die Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht. Der auf den Fotos abgebildete Mann soll am 14. Juni 2024 gegen 10.30 Uhr in einem Supermarkt an der Dorneburger Straße 8 ...

mehr