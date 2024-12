POL-BO: Wohnungseinbruch: Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Herne (ots) - Ein vierjähriges Kind aus Herne ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 13. Dezember, in Herne-Wanne leicht verletzt worden. Nach bisherigem Stand fuhr ein 70-jähriger Autofahrer aus Herne gegen 13.55 Uhr auf der Bielefelder Straße in Richtung des Kreisverkehrs Holsterhauser Straße und musste in Höhe der Hausnummer 61 verkehrsbedingt halten. Als er wieder anfuhr, erfasste er einen Jungen (4) aus Herne, ...

