POL-BO: Tankstelle in Bochum-Querenburg überfallen

Bochum (ots) - Da ein Diebstahl vom 6. Dezember noch nicht aufgeklärt werden konnte, sucht das ermittelnde Innenstadtkommissariat jetzt nach Zeugen. Ein Bochumer (85) hatte gegen 11.15 Uhr in einer Bank-Filiale am Dr. Ruer-Platz eine größere Summe Bargeld abgehoben. Als er gegen 12 Uhr an seinem Auto ankam, das auf dem Parkplatz am Willy-Brandt-Platz parkte, legte er seine Tasche mit dem darin befindlichen Bargeld auf ...

