POL-BO: Senior (85) auf Parkplatz bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Da ein Diebstahl vom 6. Dezember noch nicht aufgeklärt werden konnte, sucht das ermittelnde Innenstadtkommissariat jetzt nach Zeugen.

Ein Bochumer (85) hatte gegen 11.15 Uhr in einer Bank-Filiale am Dr. Ruer-Platz eine größere Summe Bargeld abgehoben. Als er gegen 12 Uhr an seinem Auto ankam, das auf dem Parkplatz am Willy-Brandt-Platz parkte, legte er seine Tasche mit dem darin befindlichen Bargeld auf den Beifahrersitz.

Bevor er in sein Auto einstieg, wurde der Bochumer von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihn in ein Gespräch verwickelte. Später stellte der 85-Jährige fest, dass die Tasche aus dem Auto entwendet worden war.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise an die Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell