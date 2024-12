Polizei Bochum

POL-BO: Nach Raubdelikt am Herner Bahnhof: Zwei Tatverdächtige mit Foto gesucht

Herne (ots)

Nach einem Raubdelikt im März 2024 in Herne veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss Fotos zweier Tatverdächtiger und fragt: Wer kennt diese Männer?

Die Fotos sind über folgenden Link im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/154026

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Den Unbekannten wird vorgeworfen, am 27. März 2024 gegen 18.35 Uhr am Bahngleis 1 des Bahnhofs Herne einen 16-jährigen Herner aufgefordert zu haben, seine Jacke auszuhändigen. Als der Herner dem nicht nachkam, schlug einer der beiden Männer auf den 16-Jährigen ein, so dass dieser zu Boden fiel. Dabei wurde er verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wer kennt die abgebildeten Männer oder kann Angaben zu deren Identität bzw. Aufenthaltsort machen? Das Kriminalkommissariat 35 bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.

