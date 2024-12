Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Männer überfallen Tankstelle in Bochum-Weitmar

Bochum (ots)

Donnerstagnacht, 12. Dezember, kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle in Bochum-Weitmar. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand betraten zwei unbekannte Täter gegen 22.50 Uhr die Tankstelle an der Hattinger Straße 122 und bedrohten den Angestellten (55, aus Essen) mit einem Messer sowie Pfefferspray. Anschließend entwendeten sie Bargeld und flüchteten fußläufig über eine Grünfläche in Richtung Kulmer Straße. Hier sollen Zeugen beobachtet haben wie die Täter in ein wartendes weißes Auto einstiegen und in Richtung Friederikastraße gefahren sind.

Eine umgehende Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief negativ.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: Beide sollen männlich, relativ schlank, ca. 180 bis 190 cm groß sein und mit einem osteuropäischen Akzent sprechen. Zudem trugen beide dunkle Kleidung und waren mit einer Kapuze maskiert. Die Person mit dem Pfefferspray trug eine Jacke der Marke "The North Face" in Anthrazit.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

