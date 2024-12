Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht vier Tatverdächtige

Bochum (ots)

Drei Männer und eine Frau sollen ein Ehepaar aus Bochum in einem Parkhaus bestohlen haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5710367 ). Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Personen und kann Hinweise geben?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/153751

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde die Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Das Bochumer Ehepaar holte am 7. Februar 2024 gegen 14.30 Uhr in einer Bank eine hohe Summe Bargeld ab. Anschließend gingen sie zu ihrem Auto, das in einem Parkhaus an der Viktoriastraße in der Bochumer Innenstadt abgestellt war.

Die Tatverdächtigen sollen dem Ehepaar gefolgt sein. Im Parkhaus sollen sie dann den Mann abgelenkt und währenddessen einen Reifen seines Autos beschädigt haben, so dass er damit nicht mehr fahren konnte. Anschließend sollen sie die Autoscheibe eingeschlagen und die Tasche mit dem Geld daraus entwendet haben. Dann flüchteten sie mit ihrer Beute aus dem Parkhaus.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell