POL-BO: Exhibitionist in Herne-Wanne: Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Röhlinghauser Straße in Herne hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Am frühen Dienstagmorgen, 10. Dezember, wählte ein Mann gegen 0.45 Uhr den Notruf der Polizei, da er durch verdächtige Geräusche in seiner ...

